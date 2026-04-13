Lupus eritematoso Mercedes Callori nuova presidente Gruppo Les italiano

Il Gruppo Les italiano Odv ha annunciato il cambio di presidenza con l'elezione di Mercedes Callori. La nuova presidente succede a un precedente mandato di due anni. La nomina è stata comunicata in un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi del passaggio di consegne. La nomina avviene in un momento di attenzione sul tema del lupus eritematoso, malattia su cui il gruppo si concentra da tempo.

(Adnkronos) – Passaggio di testimone alla guida del Gruppo Les italiano Odv. Dopo due mandati al timone dell'associazione per la lotta contro il lupus eritematoso sistemico, dal 2020 al 2026, Rosa Pelissero lascia la presidenza a Mercedes Callori, già vicepresidente e da anni impegnata nel percorso associativo. "Il primo ringraziamento va a Rosa – afferma la neoeletta Callori – In tutti questi anni abbiamo lavorato molto bene insieme e il suo contributo è stato importante anche per il mio percorso personale. So che, con ruoli diversi, continueremo a lavorare bene insieme, e non posso che ribadire la mia gratitudine a lei. Ringrazio...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Salute, Pelissero (Gruppo Les): "Presa in carico rapida per ridurre impatto lupus"Roma, 11 feb (Adnkronos Salute) - "Prima di arrivare a un centro multidisciplinare molte persone" con lupus "affrontano un percorso a ostacoli" che...

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