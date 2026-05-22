Lupus Eritematoso Sistemico | se conoscerlo può aiutare a ‘stanarlo’
Il lupus eritematoso sistemico è una malattia che può presentarsi in vari livelli di gravità, dai casi più lievi a quelli più complessi. I sintomi sono diversi e possono coinvolgere diversi organi e sistemi del corpo, rendendo difficile una diagnosi immediata. La malattia può influenzare significativamente la vita quotidiana delle persone colpite, anche se la sua manifestazione varia molto da individuo a individuo. Conoscere i segnali e le caratteristiche di questa patologia può aiutare a riconoscerla più facilmente.
P uò manifestarsi in forme lievi o gravi, con sintomi molto diversi tra loro e un impatto spesso molto pesante sulla qualità di vita. Parliamo del LES, ovvero Lupus Eritematoso Sistemico, malattia cronica che interessa solo in Italia circa 30mila persone, la maggior parte delle quali donne in età fertile, con un’età d’esordio compresa tra i 15 e i 45 anni. Una patologia che fino a poco tempo fa era considerata a prognosi grave, ma che oggi, grazie ai progressi compiuti in ambito scientifico, è possibile tenere sotto controllo. Soprattutto se riconosciuta e ‘stanata’ per tempo. Ecco perché il mese di maggio, dedicato alla sensibilizzazione sul LES, può diventare un’occasione preziosa per far luce sugli aspetti ancora oggi poco noti della patologia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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