Lupus eritematoso sistemico cos’è la patologia che ‘mima’ sintomi di altre e come si gestisce

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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(Adnkronos) – Il Lupus eritematoso sistemico (Les) è la patologia definita anche il 'grande mimo' per la sua capacità di simulare i sintomi di altre malattie, rendendo il percorso diagnostico dei pazienti che ne sono affetti particolarmente difficile. "Il Les appresenta uno degli esempi più emblematici delle malattie autoimmuni sistemiche – spiega il professor Andrea. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Equipo 6. Lupus eritematoso sistemico (LES) y artritis reumatoide (AR)

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