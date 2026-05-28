L' uomo che girava nella notte con una roncola lunga oltre 40 centimetri | fermato a Turate
Un uomo è stato fermato a Turate mentre camminava di notte con una roncola lunga oltre 40 centimetri. La presenza degli agenti dei carabinieri nel quartiere ha attirato l’attenzione dei residenti, svegliati dal trambusto tra via San Giuseppe e via Dante Alighieri. La scena si è svolta durante le ore notturne, con il passaggio di più pattuglie che hanno intercettato l’uomo e sequestrato l’arma. Non sono stati riportati danni o incidenti.
Il via vai dei carabinieri nel cuore della notte non sarebbe passato inosservato ad alcuni residenti della zona, svegliati dal trambusto tra via San Giuseppe e via Dante Alighieri, a Turate. Durante un controllo del territorio, i militari hanno fermato un 24enne trovato con una roncola lunga. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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