L' uomo che girava nella notte con una roncola lunga oltre 40 centimetri | fermato a Turate

Notizia in breve

Un uomo è stato fermato a Turate mentre camminava di notte con una roncola lunga oltre 40 centimetri. La presenza degli agenti dei carabinieri nel quartiere ha attirato l’attenzione dei residenti, svegliati dal trambusto tra via San Giuseppe e via Dante Alighieri. La scena si è svolta durante le ore notturne, con il passaggio di più pattuglie che hanno intercettato l’uomo e sequestrato l’arma. Non sono stati riportati danni o incidenti.