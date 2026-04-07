Nella notte di ieri, in via Ravegnana a Forlì, si è verificato un episodio di violenza che ha portato alla morte di un uomo di 40 anni. Secondo le fonti, la vittima, di origini marocchine, è stata colpita con un coltello durante una lite all’interno di una macelleria Halal. Un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine in relazione a quanto accaduto.

Forlì, 7 aprile 2026 – Grave fatto di sangue nella notte in via Ravegnana. Un quarantenne di origini marocchine è rimasto ucciso a quanto pare in una lite con un connazionale, colpito da una coltellata all'interno di una macelleria Halal. Non si hanno ancora informazioni precise sull'accaduto: il tutto è avvenuto attorno alle 3 di notte all'interno dell'esercizio commerciale, ai quali peraltro i due dovrebbero essere estranei (forse si tratta di due ospiti) e non è noto il motivo per cui fossero lì a quell'ora. A fare scattare l'allarme sarebbe stato lo stesso accoltellatore, rimasto a sua volta ferito e poi trasportato in ospedale per le cure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio nella notte in una macelleria: lite finisce a coltellate, morto un 40enne. Fermato un uomo

Leggi anche: Lite sfocia in sangue, accoltellamento nel cuore della notte: omicidio in una macelleria. Fermato un uomo

Una lite tra stranieri finisce in tragedia: omicidio nella notte al bivio di OlmoArezzo, 21 marzo 2026 – Una lite finisce in tragedia con un omicidio che so è verificato nella notte all’altezza del bivio di Olmo.

Temi più discussi: Accoltellato all’uscita della discoteca, la polizia ferma due 18enni per tentato omicidio; Omicidio a San Bernardino: vittima un ventenne; Cesiomaggiore, tentato omicidio alla festa: accoltellato un uomo; Morto nel Vicentino, 27enne fermato per omicidio preterintenzionale.

Omicidio nella notte in una macelleria: lite finisce a coltellate, morto un 40enne. Fermato un uomoA fare scattare l'allarme sarebbe stato lo stesso accoltellatore, rimasto a sua volta ferito e poi trasportato in ospedale per le cure. Sul fatto indaga la Squadra Mobile e sul posto è intervenuta la ... ilrestodelcarlino.it

Omicidio a Forlì: accoltellato nella notte dopo una lite, fermato il presunto assassinoOmicidio nella notte in via Ravegnana a Forlì dove un uomo è stato ucciso a coltellate al termine di una lite avvenuta all’interno di uno stabile ... corriereromagna.it

Un 41enne è stato trasferito in carcere. È accusato di tentato omicidio. La vittima, sottoposta a un delicato intervento chirurgico, è fuori pericolo - facebook.com facebook

Omicidio a Crema, un 20enne colpito a morte in mezzo alla strada: cosa è successo a San Bernardino x.com