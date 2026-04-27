L' uomo che passeggiava in strada armato di spada lunga oltre 70 centimetri

Stamattina ad Artogne, durante un normale controllo di routine, i carabinieri hanno notato un uomo che camminava lungo la strada con un'arma molto visibile. Si trattava di una katana, una spada giapponese lunga circa 73 centimetri, che l’uomo portava con sé senza apparente motivo. La presenza dell’arma ha attirato l’attenzione dei militari, che hanno deciso di intervenire per verificare la situazione.

Intervento davvero insolito ad Artogne per i carabinieri. Stamattina, durante un normale pattugliamento, i militari hanno notato un uomo che portava con sé un oggetto di grandi dimensioni, difficile da ignorare: una katana, la tradizionale spada giapponese, con una lama di 73 centimetri.Sequestro.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Furti a raffica: doveva essere in carcere, ma passeggiava tranquillo in stradaNel corso di un controllo di routine in città, i Carabinieri della Stazione di Brescia Lamarmora hanno arrestato nella tarda serata del 15 aprile un... Furti a raffica, slavo doveva essere in carcere ma passeggiava in stradaNel corso di un controllo di routine in città, i Carabinieri della Stazione di Brescia Lamarmora hanno arrestato nella tarda serata del 15 aprile un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Borseggi senza sosta, raffica di arresti da parte dei carabinieri tra piazza Venezia e Colosseo; Gorizia, salvataggio a lieto fine: i Vigili del Fuoco recuperano sette paperelle nel parco Viatori; Anna, stuprata per strada a Bari la sera dell’8 marzo e trovata morta un mese dopo in un b&b; Punta con una siringa da un uomo incappucciato mentre passeggia. Punta con una siringa mentre passeggia ai laghetti di LammariAvvicinata da un uomo incappucciato e punta con una siringa. E' accaduto ad una giovane che, dopo l'episodio choc avvenuto mentre passeggiava da sola nella zona dei laghetti di Lammari, a Capannori, ... noitv.it Punta con una siringa da un uomo incappucciato mentre passeggiaSono in corso le indagini dei carabinieri finalizzate all’identificazione dell’autore e alla verifica di eventuali episodi analoghi ... gonews.it L'uomo sotto custodia delle autorità per l'incidente alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca è Cole Tomas Allen, 31enne della California. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. L'aggressore è un insegnante. Lo riporta il New York Post: appar - facebook.com facebook Spari 25 aprile, caccia all'uomo con il casco. Al setaccio chat dell'ultradestra e siti di softair ift.tt/GBOfc2m x.com