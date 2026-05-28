L’Unione dei Comuni Valle del cerca un esperto tecnico attuazione policy per la sede di San Piero in Bagno

È stata aperta una selezione pubblica per un incarico a tempo indeterminato presso l’Unione dei Comuni Valle del. La posizione riguarda un esperto tecnico per l’attuazione di policy, da assegnare al Servizio Governo del Territorio, specificamente nell’Unità Forestazione, Taglio Boschi e Funghi del Settore Ambiente. La candidatura è rivolta a professionisti qualificati nel settore, con l’obiettivo di rafforzare il team dedicato alla gestione del territorio e delle risorse forestali.

È aperta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un esperto tecnico Attuazione Policy – Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione – da assegnare al Servizio Governo del Territorio – Unità Forestazione, Taglio Boschi e Funghi del Settore Ambiente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Architettura vernacolare in Garfagnana

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