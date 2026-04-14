San Martino Valle Caudina la sede distaccata dei Vigili del Fuoco è sempre più vicina

A San Martino Valle Caudina il Comune ha annunciato che la sede distaccata dei Vigili del Fuoco sarà potenziata e resa più vicina alla popolazione. Questa decisione mira a migliorare i tempi di intervento e la presenza sul territorio. La nuova struttura si inserisce in un progetto di rafforzamento dei servizi di emergenza locali, con l’obiettivo di garantire una risposta più rapida alle richieste di soccorso.

Il Comune di San Martino Valle Caudina compie un passo storico per la sicurezza e la tutela del territorio.Giovedì 16 aprile, alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare “Gianni Raviele”, il Consiglio Comunale sarà chiamato a formalizzare la cessione ufficiale dell’area destinata alla realizzazione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Sede dei Vigili del fuoco in Valle Caudina: si accelera per l’aperturaTempo di lettura: 2 minutiUn passo concreto verso la realizzazione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco al servizio della Valle Caudina. Sede dei Vigili del fuoco in Caudina: si accelera per l’aperturaTempo di lettura: 2 minutiUn passo concreto verso la realizzazione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco al servizio della Valle Caudina.