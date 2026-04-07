La Valle dei Cammini Risorse all’Unione Comuni per progetti sui sentieri

L’Unione dei Comuni della Garfagnana riceve oltre 400 mila euro destinati alla valorizzazione dei sentieri della Valle dei Cammini. Nei mesi recenti, il presidente dell’ente ha approvato quattro progetti che prevedono interventi sulla rete escursionistica locale. Questi lavori sono programmati per essere completati entro i prossimi due anni. La progettazione e l’assegnazione dei fondi fanno parte di un intervento volto a migliorare e promuovere le risorse naturali della zona.

Oltre 400 mila euro all’ Unione Comuni Garfagnana per la valorizzazione della sentieristica. Garfagnino, presieduto da Raffaella Mariani, ha sviluppato, nel corso degli ultimi mesi, quattro nuovi importanti progetti che verranno realizzati entro il prossimo biennio. Il primo riguarda un bando del Gal MontagnAppennino sul Piano di sviluppo rurale d’area e consiste nell’installazione di apposita cartellonistica di informazione e di acceso agli itinerari e ai sentieri loro collegati, presso le stazioni della linea ferroviaria storica Lucca-Aulla e nella realizzazione interventi di adeguamento e di applicazione delle linee guida che saranno elaborate dal Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano su tre sentieri pilota: via del Volto Santo, via Vandelli e sentieristica Cai. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Valle dei Cammini. Risorse all’Unione Comuni per progetti sui sentieri Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del FasanellaRecentemente, i sindaci dei sei comuni che compongono l’Unione dei Comuni della Valle del Fasanella—Aquara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Ottati,... Welfare territoriale, accordo tra l’Unione dei Comuni Valle del Savio e l’università di Urbino ‘Carlo Bo’L’accordo definisce un quadro di cooperazione finalizzato alla promozione di attività di ricerca, formazione, percorsi formativi per studenti,... Temi più discussi: La Valle dei Cammini. Risorse all’Unione Comuni per progetti sui sentieri; L’Unione Comuni Garfagnana valorizza la sentieristica: oltre 400 mila euro di progetti; 'Sulle orme di Pietro da Talada': la stagione dei cammini si apre nel segno dell’arte in Garfagnana; Maxi-eolico Badia del Vento: cosa potrebbe accadere dopo lo stop del Consiglio dei Ministri?. Cammini storico religiosi. Garfagnana protagonista nell’anno del GiubileoMissione della presidente dell’Unione dei Comuni Raffaella Mariani a Roma. I lavori sono stati introdotti dall’ambasciatore alla santa sede Francesco Di Nitto . . Il progetto territoriale dell’anno ... lanazione.it Unione dei Comuni: bando per premiare le associazioni del territorioL’Unione Comuni Garfagnana rinnova il sostegno alle Associazioni del territorio mettendo a disposizione anche per il 2026, 20 mila euro di contributi ... noitv.it Sospensione del rilascio delle licenze decisa giorni fa dall’Unione dei Comuni - facebook.com facebook