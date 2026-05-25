Serie C pareggio in extremis in casa della Salernitana Urlo Brescia magia di Crespi nel recupero
All'ultimo secondo, Crespi ha segnato un gol di destro da fuori area, pareggiando 1-1 contro la Salernitana. La partita si è conclusa con il Brescia che ha ottenuto un punto importante in trasferta. La rete è arrivata nel recupero, durante i minuti di extra time, dopo che la squadra di casa era passata in vantaggio nel primo tempo. Il risultato consente al Brescia di prepararsi con un pareggio alla semifinale di ritorno, in programma mercoledì al Rigamonti.
Un fantastico gol di Crespi in pieno recupero consente all’ Union Brescia di uscire dall’ Arechi con un pareggio (1-1) fondamentale in vista della semifinale di ritorno di mercoledì al Rigamonti. Dopo aver condotto a lungo la gara, la squadra di Corini si vede trafiggere dalla sventola di De Boer, ma trova la forza di raggiungere in extremis il meritato pareggio. La squadra biancazzurra parte con decisione e dopo soli 5’ esulta per il gol di Crespi, ma il Var annulla tutto per un tocco con il braccio dell’attaccante biancazzurro in seguito alla respinta del portiere amaranto. Grazie anche alla qualità dei suoi centrocampisti, la formazione biancazzurra mantiene l’iniziativa e al 20’ ancora Crespi va alla conclusione, ma la sua sventola tocca la parte alta della traversa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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