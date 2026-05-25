serie c pareggio in extremis in casa della salernitana urlo brescia magia di crespi nel recupero

Notizia in breve

All'ultimo secondo, Crespi ha segnato un gol di destro da fuori area, pareggiando 1-1 contro la Salernitana. La partita si è conclusa con il Brescia che ha ottenuto un punto importante in trasferta. La rete è arrivata nel recupero, durante i minuti di extra time, dopo che la squadra di casa era passata in vantaggio nel primo tempo. Il risultato consente al Brescia di prepararsi con un pareggio alla semifinale di ritorno, in programma mercoledì al Rigamonti.