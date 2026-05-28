Il proprietario di RedBird ha annunciato che il Milan abbandonerà il modulo 3-5-2 e adotterà uno stile di gioco più offensivo. Con Ibrahimovic in rosa, si punta a trovare un allenatore che privilegia il calcio d’attacco, eliminando il sistema con corto muso. La scelta mira a cambiare la strategia tattica del club e a migliorare le prestazioni in campo.

Basta prudenza. Basta blocco basso. Basta pareggi in casa con le piccole, per favore. Gerry Cardinale ha messo un'idea chiara al centro della sua rivoluzione. Vuole un Milan offensivo, divertente, giovane, a costo di rischiare di più, a costo di pareggiare 3-3 e non 0-0. Via, diciamolo: Cardinale non vuole più allenatori con approccio alla Allegri. Il Milan, in questi giorni, vive l'inizio della rivoluzione. Classico momento in cui può succedere di tutto, c'è entusiasmo, il popolo prende iniziative. Ad esempio, andare in Austria a incontrare Rangnick. Normale che non ci siano certezze: a due giorni dall'allontanamento di Furlani, Tare, Moncada e Allegri, il Milan cerca ancora un allenatore e un direttore dell'area tecnica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'unica svolta sicura di Cardinale: basta corto muso, il Milan sarà offensivo

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