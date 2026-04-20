Il Milan ha vinto 1-0 contro il Verona in una partita decisa da un gol nel primo tempo. La squadra rossonera si conferma capace di ottenere risultati stretti in campionato, anche se in Italia non è la formazione con più vittorie con un solo gol di scarto. La partita si è svolta in modo equilibrato, con il Verona che ha cercato di reagire senza riuscire a segnare.

Ieri il Milan è tornato a vincere. Dopo le ultime due pesanti sconfitte con Napoli e Udinese, i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno ritrovato il successo in campionato. Nel pomeriggio di ieri, il Diavolo ha battuto 0-1 il Verona di Paolo Sammarco al 'Bentegodi', nel match valido per la 33^ giornata di Serie A 2025-26. Si tratta di un successo fondamentale per ridare fiducia all'ambiente, ma soprattutto in ottica Champions League. In questo momento, i rossoneri sono di nuovo secondi a 66 punti, con ben 8 lunghezze di distanza dal Como quinto in classifica. Con cinque giornate rimanenti, si tratta di un vantaggio notevole per raggiungere l'obiettivo stagionale rossonero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan vince a Verona di ‘corto muso’ ma in Italia non è la prima per successi con un gol scarto

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