Milan di corto muso a Verona | Rabiot firma il pass per la Champions

Nel match contro Verona, il centrocampista ha segnato il gol decisivo che garantisce al Milan la qualificazione diretta alla prossima Champions League. La rete è arrivata nel secondo tempo, portando i rossoneri in vantaggio e consolidando la loro posizione in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, permettendo alla squadra di ottenere i punti necessari per evitare i incontri di spareggio.

Il “Duca” Adrien Rabiot indossa l’abito dei lavori sporchi e, in un pomeriggio di rara aridità calcistica, firma il sigillo che mette il lucchetto alla Champions League del Milan. Al Bentegodi, contro un Verona ormai rassegnato allo spettro della Serie B, va in scena il manifesto del “corto muso” di Massimiliano Allegri: uno 0-1 cinico, povero di estetica ma pesantissimo per la classifica, che vede i rossoneri blindare il secondo posto (a pari punti col Napoli) e scavare un solco di 8 lunghezze su Como e Roma. La rete decisiva arriva al 41?, figlia di un asse nobile: Rabiot strappa a metà campo, scambia con Rafa Leao e deposita in rete un filtrante di ritorno che la difesa scaligera osserva con colpevole passività.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan di corto muso a Verona: Rabiot firma il pass per la Champions Notizie correlate Leggi anche: Milan, a Verona basta un lampo di Rabiot: ora la qualificazione in Champions League è a un passo A Verona basta Rabiot, il Milan si avvicina all'obiettivo ChampionsVERONA (ITALPRESS) – Vittoria di misura per il Milan, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi e aggancia il Napoli al secondo posto della classifica. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La crisi Milan: Allegri senza centravanti, Leao fuori ruolo e i rischi del pensiero unico; Milan, il problema dei gol in Serie A non è solo tuo: i numeri della crisi record in Italia; Nuovo volto Milan: se l’italiano dà forfait e il tedesco tradisce la patria per San Siro; Parma-Napoli, probabili formazioni. Torna Hojlund: parte l'assalto. Il Milan si riprende il secondo posto, ora il Napoli rischia anche quelloIl Milan ritrova i tre punti dopo aver perso contro Napoli e Udinese. Vince 1-0, di corto muso, contro l’Hellas Verona al Bentegodi; gialloblù sempre più vicini alla retrocessione in B. La decide ... ilnapolista.it Verona-Milan 0-1, le pagelle: Gabbia (7) rientro importante, Rabiot (7,5) trascina il Diavolo, Vermesan (6,5) pericolosoIl Milan chiude virtualmente la pratica Champions League grazie al successo con il Verona: il sigillo di Rabiot segnato a margine del primo tempo regala tre punti preziosi agli uomini di Allegri, che ... ilgazzettino.it Massimiliano Allegri ribadisce la sua posizione al termine di Verona-Milan. Tare ha detto che state lavorando insieme per programmare il futuro. Ma una chiamata della Nazionale potrebbe farla vacillare “Ma tanto in questo momento qui non c’è nessuna tele facebook IL MILAN NON SBAGLIA Il Milan approfitta dei passi falsi di Como, Napoli e Roma, e non sbaglia contro il Verona. x.com