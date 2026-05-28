Luna ragazza alle prese con la dipendenza tecnologica è la nuova storia di Cuori connessi di Unieuro

Torna anche quest’anno la dispensa a fumetti di #cuoriconnessi, il progetto promosso da Unieuro in collaborazione con la Polizia di Stato e dedicato alla sensibilizzazione contro il cyberbullismo e all’uso consapevole della rete e degli strumenti digitali. La nuova graphic novel, illustrata da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Kasihan sekali, dia diputusin pacarnya! Tapi keberuntungan datang!

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