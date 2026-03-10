In Giappone, un gruppo di donne svolge il ruolo di consegnare bevande a base di latte probiotico, creando una rete di supporto informale in un paese segnato da un crescente problema di solitudine. Queste fattorine, più che semplici distributrici, rappresentano un punto di riferimento per molte persone anziane che vivono in isolamento. La loro presenza si inserisce in un quadro di cura quotidiana per una popolazione che invecchia rapidamente.

M entre la solitudine aumenta in una delle nazioni con il più rapido invecchiamento al mondo, una rete di donne che distribuiscono bevande a base di latte probiotico è diventata una fonte vitale di connessione e cura. Contribuendo a ridurre il problema dell’isolamento, consegna dopo consegna. La suggestiva storia delle Yakult Ladies è raccontata da BBC. Dal Giappone arriva Buddharoid, il monaco robot che cura lo spirito X Leggi anche › Viaggio inedito in Giappone tra templi, terme e poesia Non solo venditrici di yogurt porta a porta: così le Yakult Ladies aiutano a combattere la solitudine. Accadde per caso. Quando Yakult fu lanciato in Giappone nel 1935, l’idea di bere “batteri” suonava male: era necessario qualcuno che spiegasse di persona che, invece, faceva benissimo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sulla carta sono delle fattorine. In pratica costituiscono una rete di sicurezza sociale informale in un Paese, qual è il Giappone, alle prese con una crescente crisi di solitudine. Una storia di cura

