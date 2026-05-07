Governo alle prese con l’arrivo di Rubio e la crisi energetica
Il governo si prepara a incontrare il senatore Rubio in un vertice previsto per domani, mentre sul tavolo delle decisioni ci sono anche le questioni legate alla crisi energetica. La discussione tra le parti si concentra sulle strategie per affrontare le difficoltà nel settore, con attenzione alle risposte da adottare a breve termine. La situazione rimane al centro dell’attenzione politica, mentre le questioni economiche e internazionali si intrecciano nel dibattito.
La politica italiana: domani il vertice Meloni-Rubio, ma sul tavolo del governo anche la crisi energetica. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Governo alle prese con l'arrivo di Rubio e la crisi energetica
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