L’ultimo saluto a Giuseppe Gargani storico Presidente della Provincia di Avellino

Da avellinotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani, nella Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, si terrà la camera ardente per Giuseppe Gargani, ex Presidente della Provincia di Avellino. La cerimonia è prevista per il 29 maggio 2026 e permetterà di rendere omaggio all’ex rappresentante istituzionale. La sala sarà aperta al pubblico per alcune ore, offrendo l’opportunità di salutare la figura politica scomparsa. Nessuna informazione aggiuntiva sulle modalità di accesso o sull’orario preciso.

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La Sala Grasso di Palazzo Caracciolo ospiterà domani, 29 maggio 2026, la camera ardente per rendere l’ultimo saluto all’onorevole Giuseppe Gargani, già Presidente della Provincia di Avellino.L’orario di apertura e celebrazione del rito funebreLa camera ardente sarà aperta dalle ore 9,00. Il rito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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