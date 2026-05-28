L’ultimo saluto a Giuseppe Gargani storico Presidente della Provincia di Avellino

Notizia in breve

Domani, nella Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, si terrà la camera ardente per Giuseppe Gargani, ex Presidente della Provincia di Avellino. La cerimonia è prevista per il 29 maggio 2026 e permetterà di rendere omaggio all’ex rappresentante istituzionale. La sala sarà aperta al pubblico per alcune ore, offrendo l’opportunità di salutare la figura politica scomparsa. Nessuna informazione aggiuntiva sulle modalità di accesso o sull’orario preciso.