Morto a 91 anni Giuseppe Gargani storico esponente della Dc e presidente degli ex parlamentari

Da salernotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giuseppe Gargani, ex parlamentare e presidente dell’associazione ex parlamentari, è deceduto all’età di 91 anni. La notizia è stata comunicata dal senatore Pier Ferdinando Casini e confermata dall’associazione di cui Gargani faceva parte.

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È morto all'età di 91 anni Giuseppe Gargani, presidente dell'associazione ex parlamentari. La notizia è stata diffusa dal senatore Pier Ferdinando Casini e confermata dalla stessa associazione. Originario dell'Irpinia, Gargani aveva costruito nel corso dei decenni un legame profondo con il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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