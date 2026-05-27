Morto a 91 anni Giuseppe Gargani storico esponente della Dc e presidente degli ex parlamentari
Giuseppe Gargani, ex parlamentare e presidente dell’associazione ex parlamentari, è deceduto all’età di 91 anni. La notizia è stata comunicata dal senatore Pier Ferdinando Casini e confermata dall’associazione di cui Gargani faceva parte.
È morto all'età di 91 anni Giuseppe Gargani, presidente dell'associazione ex parlamentari. La notizia è stata diffusa dal senatore Pier Ferdinando Casini e confermata dalla stessa associazione. Originario dell'Irpinia, Gargani aveva costruito nel corso dei decenni un legame profondo con il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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