Addio a Giuseppe Gargani ultimo protagonista della grande stagione DC
Giuseppe Gargani è morto all'età di 91 anni. È stato un membro di lunga data della Democrazia Cristiana e ha partecipato attivamente alla politica italiana ed europea per più di cinquant'anni. La sua carriera si è concentrata sulla scena politica, dove ha ricoperto diversi ruoli nel corso degli anni. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per il partito di cui è stato una figura centrale.
Tempo di lettura: 2 minuti Si è spento a 91 anni Giuseppe Gargani, figura storica della Democrazia Cristiana e protagonista per oltre mezzo secolo della vita politica italiana ed europea. Nato a Morra De Sanctis nel 1935, Gargani ha attraversato tutte le stagioni della Prima Repubblica, restando fino agli ultimi anni una voce autorevole del cattolicesimo democratico e della tradizione popolare. Avvocato, dirigente politico e uomo delle istituzioni, fu tra i principali riferimenti della corrente “Base” guidata da Ciriaco De Mita. Deputato della Repubblica per oltre vent’anni, dal 1972 al 1994, ricoprì anche il ruolo di sottosegretario alla Giustizia nei governi Cossiga, Forlani, Spadolini e Fanfani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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