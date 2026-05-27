addio a giuseppe gargani ultimo protagonista della grande stagione dc

Notizia in breve

Giuseppe Gargani è morto all'età di 91 anni. È stato un membro di lunga data della Democrazia Cristiana e ha partecipato attivamente alla politica italiana ed europea per più di cinquant'anni. La sua carriera si è concentrata sulla scena politica, dove ha ricoperto diversi ruoli nel corso degli anni. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per il partito di cui è stato una figura centrale.