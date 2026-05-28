Paolo Mieli ha chiesto pubblicamente a Schlein di ritirarsi dalla corsa politica. La sua richiesta si inserisce nel dibattito sul futuro del campo largo, che si trova in una fase di confusione dopo le elezioni amministrative. Mieli ha riproposto questa proposta come parte di un ragionamento più ampio sulla strategia politica da adottare. La sua opinione si inserisce in un quadro di discussioni interne tra le forze di centrosinistra in vista di eventuali sviluppi futuri.

Paolo Mieli torna a suggerire strategie e posizionamenti al campo largo dopo le elezioni amministrative. Sostiene che il centrosinistra è stato troppo ottimista dopo il referendum e che non si vede un vero progetto unitario, ma anche che a questo punto se l'opposizione vuole vincere alle prossime politiche Elly Schlein deve fare un passo indietro nella sfida di coalizione per la candidatura a premier. A vantaggio ovviamente di Giuseppe Conte o altri nomi nuovi (Silvia Salis?). L'editorialista del Corriere della sera interviene a Otto e mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7 giovedì 28 maggio, inizia elencando i meriti della segretaria del Pd: "Ha preso un partito in un momento cadaverico e l'ha riportato agli onori del mondo, e questo gli va riconosciuto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ultimo appello di Mieli a Schlein: "Si ritiri dalla corsa". Campo largo nel caos

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