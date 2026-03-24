E adesso primarie. Si annunciano primavere democratiche, si intravedono avvisi di sfratto al governo Meloni. Forse si esagera. Vince il No, ma vince soprattutto Elly Schlein, che su questo referendum – al di là dei tanti “non me ne vado” – si era giocata tutto, o quasi. Ne esce più forte la segretaria, dentro e fuori il Pd. Non chiede le dimissioni di Giorgia Meloni: “La battiamo alle politiche”. Guarda già a Palazzo Chigi, ma prima viene la leadership del Campo largo che fa festa in piazza Barberini a Roma. Giuseppe Conte, il rivale sfuggente, questa volta dice sì alle primarie: “Le faremo”. Le vuole, “il prima possibile”, anche Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - E adesso primarie. La scommessa vinta da Schlein apre la corsa nel campo largo

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