Citisina in Italia il farmaco antifumo | ecco come funziona e perché può aiutarti a smettere

In Italia, la citisina viene utilizzata come farmaco antifumo. È un principio attivo che si ottiene da un fiore simile al glicine, con grappoli di piccoli fiorellini gialli. La sua funzione consiste nel ridurre i sintomi dell’astinenza da nicotina, aiutando le persone a smettere di fumare. La somministrazione avviene tramite compresse, seguendo specifiche indicazioni mediche.

Un grappolo di fiorellini gialli simili al glicine custodisce la chiave per la cessazione dal fumo. Si tratta del Cytisus laburnum, noto anche come maggiociondolo, pianta della famiglia delle Leguminose da cui si estrae la citisina, principio attivo del nuovo farmaco antifumo RECIGAR prodotto dalla azienda polacca Adamed e commercializzato in Italia da Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., appena inserito in Gazzetta Ufficiale e ora disponibile per i fumatori italiani che desiderano smettere di fumare. Citisina farmaco antifumo: riconoscimento e diffusione Già presente nelle linee guida dell’OMS (2024) e inserita nell’elenco delle molecole essenziali nel 2025, la citisina farmaco antifumo cambia forma: da formulazione galenica a farmaco rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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