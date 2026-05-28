Verona ha già conquistato la finale dopo aver vinto due volte al fotofinish al Paladozza, con un risultato complessivo di 3-0. La squadra ha chiuso il turno in casa, senza lasciare margini di dubbio. La partita si è conclusa con due vittorie consecutive, entrambe decise all'ultimo istante. Ora attende l’avversario che emergerà dalla prossima fase.

Paladozza violato due volte al fotofinish e chiusura in casa per un 3-0 che non lascia spazio a repliche. Verona è già in finale e l’impressione di forza che ha dato nella serie con la Fortitudo è evidente, pur se il valore del roster è noto. Un italiano di livello assoluto come Zampini, due americani d’elite come McGee e l’ex biancorosso Justin Johnson, ma soprattutto l’ MVP della semifinale, Andrea Loro. Per lui, arrivato a metà stagione dalla scomparsa Bergamo, 15.7 punti di media con il 50% da tre contro una difesa come quella di Caja. E poi Bolpin, Monaldi, Ambrosin, Baldi Rossi: il roster non difetta di talento ed esperienza. Se ne parlerà a partire da domenica 7 giugno con chiunque uscirà vincente della serie tra Rimini e Cividale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ultima fatica. Verona già in finale, attende l’avversario

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