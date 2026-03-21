Fermana l’ultima fatica prima della sosta

La Fermana ha svolto oggi la rifinitura in vista della partita di domani contro il Tolentino. Si tratta dell’ultimo impegno prima di una pausa di tre settimane, che interromperà il campionato. Dopo questa partita, la squadra si concentrerà sulla fase finale della stagione, con l’obiettivo di disputare le ultime gare al massimo delle energie.

Oggi rifinitura per la Fermana in vista dell’impegno di domani contro il Tolentino. E’ l’ultimo impegno prima di tre settimane di sosta e del rush finale che vedrà Guti e compagni lanciati nella volata a finale. Pochi calcoli da fare per la Fermana che deve cercare il bottino pieno fino al termine della stagione ed attendere buone notizie dalle gare del Ksport Montecchio. Finora una corsa a distanza, dopo il sorpasso avvenuto nello scontro diretto dello Spadoni, che ha visto le due squadre fare bottino pieno: sei punti nelle ultime due gare per il Ksport a Montegranaro e Tolentino mentre la Fermana ha regolato (senza subire reti) Sangiustese e Matelica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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