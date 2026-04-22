Dany alla lotteria playout Si attende l’avversario

Dany si è qualificato alla lotteria playout e ora aspetta di conoscere il suo avversario. Negli ultimi incontri, il Consorzio Leonardo Quarrata ha mostrato un calo di risultati, mentre la San Giobbe Chiusi ha dato un contributo ai pistoiesi con una vittoria. La fase di qualificazione è conclusa e si attendono sviluppi sul prossimo avversario che affronterà Dany.

Se da una parte guardando i risultati dell’ultimo periodo sia piuttosto evidente la flessione del Consorzio Leonardo Quarrata, dall’altra ci ha pensato la San Giobbe Chiusi a fare un gentile omaggio ai pistoiesi. La vittoria dei Bulls contro la Virtus Imola dopo un tempo supplementare ha infatti condannato i gialloneri alla retrocessione diretta con un turno di anticipo ma soprattutto ha consentito l’accesso matematico dei mobilieri ai playout. Un vero e proprio affare, considerando il girone di ritorno drammatico degli uomini di coach Matteoni. Il bilancio non lascia spazio a interpretazioni: tre vittorie e quattordici sconfitte. Numeri che i biancoblù avrebbero potuto pagare a caro prezzo, ma così non é stato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dany alla lotteria playout. Si attende l’avversario Notizie correlate Sorteggi Champions League LIVE: in corso gli accoppiamenti degli ottavi di finale! L’Atalanta attende il suo avversarioVlasic Torino, rinnovo a rischio? Si inserisce una big in Serie A! I possibili scenario di calciomercato Locatelli Juve, tutto pronto per il rinnovo?... Sorteggi Champions League LIVE: alle 12 gli accoppiamenti degli ottavi di finale! L’Atalanta attende il suo avversarioMercato Inter, colpo ‘alla Lookman’ in avanti? Oaktree sogna Nico Williams! C’è pure un altro nome che accontenterebbe tutti Calciomercato Inter, in...