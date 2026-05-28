Il governo ha avviato un nuovo tentativo di asfaltare un tratto dell’autostrada che attraversa la cuore della foresta Amazzonica, utilizzando una legge approvata dal parlamento di destra. Il progetto ha suscitato molte proteste da parte di ambientalisti e comunità locali, che ne contestano gli impatti sul territorio. Nonostante le opposizioni, le autorità hanno proceduto con le operazioni di lavoro, sostenendo che l’intervento sia necessario per migliorare le infrastrutture regionali. La decisione è stata presa senza modifiche sostanziali al progetto originale.

Si chiama BR-319 e in Brasile è indicata come «rodovia». Non è un’autostrada per come la intendiamo solitamente. Ad oggi è quasi interamente sterrata, perché anche i tratti asfaltati in passato si sono distrutti per mancanza di manutenzione. In alcuni punti durante la stagione delle piogge diventa impercorribile. Collega Manaus, uno dei principali centri industriali del Brasile settentrionale, con Porto Velho, più a sud. Il tratto che passa nell’area più remota della foresta è lungo circa 405 chilometri. In tutto è lunga 885. Venne inaugurata nel 1976 ma a causa della mancanza di manutenzione alcuni tratti si deteriorarono al punto che dovette essere chiusa poco più di 10 anni dopo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Lula riprova ad asfaltare l’autostrada che taglia in due la foresta Amazzonica

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