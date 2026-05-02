La segnalazione | La foresta amazzonica a due passi dal centro chiediamo più decoro

Alcuni residenti delle vie Sirtori e Nino Bixio segnalano una condizione di incuria a pochi passi dal centro cittadino, evidenziando la presenza di una “foresta” nel torrente e di erbacce lungo i marciapiedi. La richiesta riguarda interventi di pulizia e di tutela del decoro urbano, per migliorare l’aspetto e la sicurezza delle zone interessate. La segnalazione è stata diffusa dai cittadini e resa pubblica.

Una “foresta” nel torrente ed erbacce lungo i marciapiedi. Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di alcuni abitanti di via Sirtori e via Nino Bixio che lamentano una situazione di incuria a due passi dal centro città, chiedendo interventi di pulizia e tutela del decoro. Allegando foto.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Vivi il Parco del fiume Sile, una piacevole navigazione nella "piccola foresta amazzonica""Vivi il Parco del fiume Sile, scrigno di biodiversità" è un invito a lasciarsi sorprendere da uno degli ambienti naturali più suggestivi del Veneto. Cento nuovi parcheggi a due passi dal centro: dove ha aperto la nuova area di sostaA Cologno Monzese (Milano) è stata aperta nelle scorse ore la nuova area di sosta tra via Monte Rosa e via Sormani. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La denuncia di un cittadino di Montesilvano: Via Andromeda una giungla tra erbacce e potature mai fatte [FOTO]; Tartarughe killer alle porte di Roma, scovati altri due esemplari. L’etologo Lunerti: Non avvicinatele; Prima segnalazione di orangutan selvatico che attraversa un ponte di corda in un’area forestale frammentata. La segnalazione è arrivata alla Sala operativa regionale alle 15.44. Giornata asciutta e vento da nord-ovest. #Friuli #Trieste #Cronaca x.com Segnalazione "non offensiva" di Anna Tomasino per rendere più pulita e più vivibile Misilmeri, sporcata dagli zozzoni che purtroppo non si riesce a stanare e a reprimere. - facebook.com facebook