La segnalazione | La foresta amazzonica a due passi dal centro chiediamo più decoro e pulizia

Una “foresta” nel torrente ed erbacce lungo i marciapiedi. Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di alcuni abitanti di via Sirtori e via Nino Bixio che lamentano una situazione di incuria a due passi dal centro di Lecco, chiedendo interventi di pulizia e tutela del decoro. Allegando foto.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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