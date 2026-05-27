Luiss Business School apre la nuova sede a Milano | l’offerta di master e percorsi Mba

Luiss Business School ha aperto una nuova sede a Milano, ampliando la presenza internazionale con un modello multi-hub che include anche Roma, Amsterdam e Dubai. La scuola offre diversi master e percorsi MBA presso questa nuova sede. La decisione mira a rafforzare la presenza nel mercato italiano e internazionale, facilitando l’accesso a programmi di formazione avanzata. La sede di Milano si aggiunge alle strutture già attive in altre città, ampliando le opportunità di formazione per studenti e professionisti.

Milano – Luiss Business School inaugura la nuova sede di Milano, rafforzando il proprio modello multi-hub internazionale che comprende anche Roma, Amsterdam e Dubai. La nuova struttura, situata tra via Maroncelli e via Quadrio, si estende su 2.000 metri quadrati distribuiti su tre piani, con 15 aule tecnologicamente avanzate, spazi immersivi, videowall e una sala eventi dedicata. L'offerta milanese comprenderà nuovi master full time multi-hub, programmi executive e percorsi Mba dedicati ai temi della leadership, della governance, della trasformazione digitale e dell'intelligenza artificiale. L’evento Al centro dell'evento... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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