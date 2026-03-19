Travaglio il volta-Giggino | prima Di Maio era un gran lavoratore oggi che non è più grillino è inutile…

In un editoriale del 19 agosto 2021, «Il Fatto Quotidiano» pubblica le parole di Travaglio su Di Maio, affermando che in passato era «un gran lavoratore» e che ora, dopo aver lasciato il Movimento 5 Stelle, è considerato inutile. La critica si basa su una valutazione delle attività e del ruolo politico dell’ex ministro, senza entrare in dettagli su motivazioni o cause.

In un editoriale del 19 agosto 2021 (“È stato Di Maio”, Il Fatto Quotidiano), Travaglio scriveva che come ministro degli Esteri “c’è poco da ridire”: lo descrive come «un secchione che studia e lavora molto e impara presto», precisando che «tutti, nell’ambiente, ne parlano bene» e che non è «il baluba che si vorrebbe far credere». Erano i tempi del governo Draghi e l’allora ministro degli Esteri era entrato in quota M5S, quindi con la benedizione di Conte: quanto basta per renderlo oggetto di complimenti da parte di Travaglio. Poi lo strappo, l’addio di Di Maio al Movimento Cinque Stelle, e l’abiura da parte del direttore del “ Fatto Quotidiano “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Travaglio il volta-Giggino: prima Di Maio era “un gran lavoratore”, oggi (che non è più grillino) è inutile… Articoli correlati C'era una volta il weekend, oggi un lavoratore su cinque è impegnato anche alla domenicaA scattare la fotografia è un'analisi condotta da Adapt sulle rilevazioni Eurostat del 2023, secondo cui il 21,6% dei lavoratori subordinati presta... Dallo stadio Maradona al King’s College: la sfolgorante carriera di Giggino Di Maio, nominato professore onorarioLuigi Di Maio inanella un nuovo prestigioso incarico dopo quello di Rappresentate speciale dell’Ue per la regione del Golfo: sarà professore onorario...