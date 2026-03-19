Luigi Di Maio è sparito con la guerra in Iran? L’affondo del Fatto e la replica dell’inviato Ue | La diplomazia si fa in silenzio saluti da Riad

Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione europea nel Golfo Persico, non è più apparso pubblicamente da quando sono iniziati i conflitti in Iran. Il quotidiano “Il Fatto” ha evidenziato questa assenza, mentre l’inviato Ue a Riad ha risposto sottolineando che la diplomazia si svolge spesso in modo discreto. Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni né partecipato a eventi pubblici da diverse settimane.

Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione europea nel Golfo Persico, è sparito dai radar proprio dopo che è scoppiata la guerra di Usa e Israele all’Iran che ha infiammato la regione? È quanto sostiene Il Fatto Quotidiano, che in un articolo a firma di Cosimo Caridi si concentra sui silenzi dell’ex capo politico M5s e ministro degli Esteri. Secondo Il Fatto l’unico «segnale di vita» dallo scoppio della guerra Di Maio lo avrebbe dato il 13 marzo, intervenendo in videoconferenza alla fiera LetExpo di Verona, dove ha parlato di de-escalation. Il quotidiano diretto da Marco Travaglio sostiene che pure i profili social dell rappresentante speciale Ue sono «muti». 🔗 Leggi su Open.online

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