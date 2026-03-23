Ora tocca a lui Domenica In chi prenderà il posto di Mara Venier

Il futuro di Domenica In torna al centro del dibattito televisivo e, questa volta, le indiscrezioni sembrano andare oltre le semplici voci di corridoio. Il programma simbolo della domenica di Rai 1, infatti, potrebbe davvero prepararsi a una svolta storica: quella legata al possibile addio di Mara Venier, volto ormai indissolubilmente legato al format. >> “E allora stop”. Mara Venier, la decisione dopo lo scontro con Teo Mammucari a Domenica In E mentre l’attenzione resta altissima, iniziano già a circolare con insistenza i nomi di chi potrebbe raccogliere un’eredità tanto pesante quanto prestigiosa. Negli ultimi anni è stata proprio Mara Venier a rilanciare Domenica In, contribuendo in modo decisivo al suo successo e alla sua capacità di restare competitivo nel palinsesto Rai. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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