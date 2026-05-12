L’annuncio del conduttore in diretta su Rai 1 | il suo programma al posto di Affari tuoi

Durante una trasmissione in diretta su Rai 1, il conduttore ha annunciato che il suo programma sostituirà Affari tuoi nel palinsesto estivo. La modifica interesserà la fascia dell’access prime time, portando un cambiamento nella programmazione stagionale del canale. La decisione riguarda il periodo estivo e si inserisce all’interno di una rinnovata proposta di Rai1 per questa fascia oraria.

Il palinsesto estivo di Rai1 si prepara a una novità destinata a cambiare gli equilibri dell’access prime time. Dopo una stagione dominata dalla sfida quotidiana tra i grandi titoli della fascia serale, la rete ammiraglia Rai ha scelto di puntare su un esperimento importante: portare uno dei suoi quiz più longevi e riconoscibili in una collocazione ancora più centrale. La decisione arriva mentre la stagione televisiva si avvicina alla pausa estiva e i programmi di punta iniziano a preparare il passaggio di testimone. In questo scenario, Rai1 non rinuncerà al presidio dell’orario più visto della giornata e affiderà il dopo telegiornale a un volto ormai molto familiare per il pubblico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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