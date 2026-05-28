L’Unione Europea ha deciso di limitare l’espansione dei satelliti Starlink e Amazon, bloccando l’assegnazione di frequenze satellitari a queste aziende. La misura, formalmente tecnica, mira anche a ridurre la dipendenza europea dai giganti tecnologici americani e a rafforzare la sovranità strategica nel settore delle comunicazioni satellitari. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di tutelare gli interessi europei nello spazio.

Bruxelles alza il muro sullo spazio. E, dietro una decisione tecnica sulle frequenze satellitari, si nasconde una scelta profondamente politica: limitare la dipendenza europea dai giganti tecnologici americani e costruire una sovranità strategica anche nelle comunicazioni orbitanti. La Commissione europea ha annunciato ieri un nuovo sistema di assegnazione della banda satellitare a 2 GHz, una porzione di spettro considerata cruciale per i futuri servizi direct-to-device, cioè le comunicazioni satellitari capaci di collegarsi direttamente a smartphone e terminali senza passare dalle reti terrestri tradizionali. Una tecnologia destinata a diventare fondamentale non solo per internet nelle aree remote, ma anche per le comunicazioni governative, di emergenza e militari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Ue sfida Trump e sceglie di frenare l’espansione dei satelliti Starlink e Amazon

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