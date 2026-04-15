Apple ha deciso di collaborare con Amazon per i servizi satellitari, abbandonando il precedente accordo con SpaceX e il suo sistema Starlink. La scelta, annunciata recentemente, segna un cambiamento nelle partnership della società nel settore della connettività spaziale. La decisione avviene dopo un lungo periodo di valutazioni e modifica le collaborazioni nel campo delle comunicazioni satellitari a livello internazionale.

Apple cambia alleato. E lo fa puntando su Amazon, lasciando sullo sfondo SpaceX e il suo Starlink. Una scelta che arriva dopo anni di valutazioni e che ora ridefinisce la partita globale della connettività dallo spazio. Cosa sappiamo. Cosa prevede l’accordo tra Apple e Amazon per i servizi satellitari. Il colosso guidato da Tim Cook ha infatti siglato un accordo con Amazon per portare servizi satellitari su iPhone e Apple Watch, sfruttando la rete LEO del progetto Amazon Leo (ex Kuiper). Una mossa che segna un’accelerazione sul fronte Direct-to-Device, il mercato emergente che promette connessione anche senza rete mobile. Al centro dell’operazione c’è anche l’ acquisizione di Globalstar da parte di Amazon, per una cifra stimata fino a 11,6 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Apple sceglie i satelliti Amazon e dice addio a Starlink. Cosa sappiamo dell’accordo

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