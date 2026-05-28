A Roma si è tenuto un evento per la Palestina con artisti e attivisti, chiedendo all’Unione europea di interrompere gli accordi commerciali con Israele. Più di un milione di firme sono state raccolte per sostenere questa richiesta, nonostante le opposizioni di alcuni governi europei, tra cui Italia e Germania. Durante l’evento, un attore ha affermato che le sanzioni sono l’unico modo per fermare le violenze.

Più di un milione di firme per spingere l'Unione europea a rompere gli accordi con Israele, superando la contrarietà e il freno posto da governi come quello italiano e tedesco. Ma anche per premere sulle istituzioni comunitarie e i governi occidentali affinché sia sanzionato l'intero governo di Tel Aviv, e non solo il ministro Itamar Ben-Gvir, come invece proposto dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani a Kaja Kallas, l'Alta rappresentante per la politica estera dell’Ue, dopo le violenze e le torture subite dagli attivisti della Flotilla. Dopo che la soglia minima richiesta dall'Ue è già stata ottenuta, la... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Ue blocchi gli accordi con Israele”: a Roma l’evento per la Palestina con artisti e attivisti. Iacchetti: “Sanzioni unico modo per fermare gli assassini”

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