Alessandria attivisti in piazza | Blocchi gli accordi con Netanyahu

In piazza Santo Stefano ad Alessandria alcuni attivisti stanno manifestando contro gli accordi con Netanyahu e il fermo della Global Sumud Flotilla. La protesta si concentra sulla richiesta di bloccare le iniziative collegate a questa operazione. La manifestazione coinvolge diverse persone che espongono cartelli e urlano slogan, senza che ci siano stati scontri o interventi delle forze dell'ordine. La situazione si mantiene sotto controllo.

? Cosa sapere Attivisti a piazza Santo Stefano ad Alessandria protestano per il fermo della Global Sumud Flotilla.. I manifestanti chiedono al governo italiano di interrompere gli accordi con il governo Netanyahu.. Decine di attivisti si sono riuniti in piazza Santo Stefano ad Alessandria per protestare contro l’azione militare israeliana avvenuta nella notte scorsa nelle acque greche, vicino all’isola di Creta, dove è stata intercettata la seconda missione della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. La mobilitazione locale ha la partecipazione di diverse realtà sociali e politiche, tra cui il Laboratorio Sociale, la Casa delle Donne, Adl Cobas, Arci e il Coordinamento Studentesco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria, attivisti in piazza: “Blocchi gli accordi con Netanyahu Flotilla attaccata da Israele, protesta ad Alessandria: Governo blocchi gli accordi con Netanyahu Notizie correlate Milano, undici attivisti a processo per gli imbrattamenti in piazza DuomoABBONATI A DAYITALIANEWS Contestati atti vandalici contro monumenti ed edifici della città Undici persone, quasi tutte di età compresa tra i 23 e i... Blocchi portuali a Carrara: 39 attivisti condannati per GazaTrentanove attivisti legati al movimento di Massa sono stati colpiti da un decreto penale di condanna per i blocchi portuali avvenuti a Carrara lo... Aggiornamenti e dibattiti Centinaia in piazza per la Flotilla: Rilasciate gli attivistiSono 24 in totale gli italiani arrestati, almeno 4 gli emiliano romagnoli. Per chiederne la liberazione, ed esprimere appoggio, una partecipata manifestazione a Bologna ... rainews.it Flotilla fermata, ci sono anche attivisti calabresi: Cosenza in piazza staseraCOSENZA C’erano anche attivisti delle barche che avevano fatto tappa a Cetraro, nel Cosentino, sulle imbarcazioni della Flotilla fermate questa notte al largo di Creta. Tra loro anche Beatrice Lio, di ... corrieredellacalabria.it