A Roma si è svolto un evento organizzato dall’Alleanza della Sinistra Europea intitolato “Giustizia per la Palestina – stop al Trattato UE-Israele”. La manifestazione è stata parte dell’Iniziativa dei Cittadini Europei “Giustizia per la Palestina” e ha visto la partecipazione di attivisti, tra cui Francesca Albanese e Aya Ashour. La diretta televisiva ha trasmesso l’evento, che ha affrontato questioni legate al trattato tra l’Unione Europea e Israele.

L'Alleanza della Sinistra Europea (ELA) ha organizzato l'evento "Giustizia per la Palestina - stop al Trattato UE-Israele" nell'ambito dell'Iniziativa dei Cittadini Europei "Giustizia per la Palestina". L'evento vedrà la partecipazione di ospiti internazionali, esperti e artisti, tutti riuniti per dare voce al popolo palestinese. Tra i partecipanti anche l'inviato del Fatto sulla Global Sumud Flotilla, Alessandro Mantovani, la studentessa palestinese Aya Ashour e la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giustizia per la Palestina, stop al trattato Ue-Israele: a Roma l’evento con Francesca Albanese, Aya Ashour e gli attivisti della Flotilla – Diretta tv

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