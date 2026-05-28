Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani hanno condiviso una foto accompagnata dalla frase “A volte separarsi è l’unico modo per non perdersi”. La frase suggerisce che la decisione di separarsi possa essere vista come un gesto di preservazione personale. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della separazione o sulla loro relazione. Il messaggio appare come una riflessione personale, senza ulteriori informazioni sulla situazione.

Sembra ormai anacronistico, ma esiste ancora un modo di lasciarsi che, paradossalmente, somiglia molto al modo di amarsi. E Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani ne sono la prova vivente. A distanza di poco più di un anno dalla loro separazione, l'ex Letterina di Passaparola e l'inviato de Le Iene sono tornati a far parlare di sé, ma non per le solite frecciatine social a cui alcune ex coppie ci hanno abituato. Al contrario, Ludmilla ha condiviso un messaggio che ha al centro di tutto una riflessione: "A volte separarsi è l’unico modo per non perdersi". Ludmilla Radchenko, la foto insieme all'ex Matteo... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani, la foto: “A volte separarsi è l’unico modo per non perdersi”

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