Dopo un anno dalla separazione, Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko sono apparsi sui social con atteggiamenti sereni, evidenziando un nuovo equilibrio personale. Nessun ritorno di coppia, ma una ritrovata pace interiore è stata condivisa tramite le loro pubblicazioni.

Dopo un anno dalla separazione, Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si mostrano felici sui social, con una nuova pace interiore ed un nuovo equilibrio ritrovato Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si sono lasciati un anno fa. Pur rimanendo in ottimi rapporti hanno capito che il loro sentimento non era più lo stesso e che a legarli erano rimasti solamente i figli. Qualche giorno fa lei è tornata dall’estero – dove sta vivendo da mesi- ed ha fatto una sorpresa ai figlia che sono scoppiati in un pianto liberatorio. Ieri seralei e Viviani sono usciti a cena fuori, da amici, immortalando il momento sui social e ribadendo quanto ad oggi i rapporti siano ottimi, sebbene in molti vorrebbero rivederli assieme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko: “Non siamo tornati insieme ma…”

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