Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko dopo la foto insieme | Nessun ritorno di fiamma ora stiamo bene
Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko hanno chiarito di non essere tornati insieme dopo una foto condivisa sui social. Entrambi hanno affermato di vivere serenamente e di costruire le proprie vite separatamente. La coppia ha precisato che non ci sono ritorni di fiamma e che al momento sono felici ognuno per conto suo. La notizia ha fatto il giro del web, ma i due hanno confermato di essere semplicemente in buoni rapporti.
Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko smentiscono il ritorno di fiamma dopo una foto insieme: "Stiamo bene, ognuno costruisce la propria vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it
LA SORPRESA DI LUDMILLA RADCHENKO AI FIGLI, RTL 102.5
Notizie e thread social correlati
Alvaro Morata e Alice Campello insieme per i figli, nessun ritorno di fiamma: “Rapporto distaccato”Alvaro Morata e Alice Campello sono stati visti insieme in un parco di Milano, accompagnando i loro figli.
Leggi anche: Angelo Pisani e il rapporto con Katia Follesa dopo la rottura: “Anni impegnativi, ma ora stiamo bene”
Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko dopo la foto insieme: Nessun ritorno di fiamma, ora stiamo beneMatteo Viviani e Ludmilla Radchenko smentiscono il ritorno di fiamma dopo una foto insieme: Stiamo bene, ognuno costruisce la propria vita ... fanpage.it
Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani addio: Le nostre strade si separanoÈ arrivato il momento, il momento di prendere il volo. Con queste parole Ludmilla Radchenko posta il saluto all’aeroporto di Milano a Matteo Viviani con cui ha vissuto una storia d’amore durata 17 ... tgcom24.mediaset.it