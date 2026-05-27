Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko dopo la foto insieme | Nessun ritorno di fiamma ora stiamo bene

Notizia in breve

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko hanno chiarito di non essere tornati insieme dopo una foto condivisa sui social. Entrambi hanno affermato di vivere serenamente e di costruire le proprie vite separatamente. La coppia ha precisato che non ci sono ritorni di fiamma e che al momento sono felici ognuno per conto suo. La notizia ha fatto il giro del web, ma i due hanno confermato di essere semplicemente in buoni rapporti.