L' Udc | Siano intensificati gli sforzi per individuare i responsabili degli attacchi a Dragotto

Da palermotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Udc chiede di intensificare le indagini per trovare i responsabili degli attacchi contro la società Sicily by Car. Gli episodi sono una sparatoria nel deposito di San Lorenzo e un incendio doloso di circa venti automobili nella sede di Villagrazia di Carini. Gli attacchi sono stati definiti inaccettabili e rappresentano un grave episodio di violenza contro la persona di Dragotto. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire i fatti.

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Gli atti di violenza che hanno colpito la società Sicily by Car, prima con una sparatoria nel deposito di San Lorenzo e poi con l’incendio doloso di una ventina di automobili nella nuova struttura di Villagrazia di Carini, rappresentano un attacco inaccettabile non solo alla persona di Dragotto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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