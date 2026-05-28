L' Udc | Siano intensificati gli sforzi per individuare i responsabili degli attacchi a Dragotto
L'Udc chiede di intensificare le indagini per trovare i responsabili degli attacchi contro la società Sicily by Car. Gli episodi sono una sparatoria nel deposito di San Lorenzo e un incendio doloso di circa venti automobili nella sede di Villagrazia di Carini. Gli attacchi sono stati definiti inaccettabili e rappresentano un grave episodio di violenza contro la persona di Dragotto. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire i fatti.
Gli atti di violenza che hanno colpito la società Sicily by Car, prima con una sparatoria nel deposito di San Lorenzo e poi con l’incendio doloso di una ventina di automobili nella nuova struttura di Villagrazia di Carini, rappresentano un attacco inaccettabile non solo alla persona di Dragotto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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