Strage di lupi in Abruzzo interviene il ministro Pichetto | Maggiori controlli per individuare i responsabili

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha condannato l’uccisione di 18 lupi e di altri animali selvatici avvenuta negli ultimi giorni nel parco nazionale d’Abruzzo. Ha inoltre richiesto al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di aumentare i controlli per identificare i responsabili di questi atti. La vicenda ha suscitato attenzione e condanna a livello istituzionale.

Giudica "orrenda e grave l'uccisione di 18 esemplari di lupi e di altri animali selvatici degli ultimi giorni nel parco nazionale d'Abruzzo il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin che ha chiesto al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Strage di lupi in Abruzzo, il ministro Pichetto Fratin: "Fatto orrendo, più controlli per individuare i responsabili"“Giudico orrendo e grave l'uccisione di 18 esemplari di lupi e di altri animali selvatici nel parco d'Abruzzo. Terrore nel Parco d’Abruzzo: strage di lupi e volpi per velenoIl cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è teatro di una violenta strage che ha colpito diverse specie selvatiche. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Continua la strage di lupi in Abruzzo; Strage di lupi in Abruzzo, dieci uccisi in pochi giorni forse avvelenati: cresce l’allarme bracconaggio; La strage dei lupi: 10 esemplari avvelenati in pochi giorni. Ad Alfedena eliminato un intero branco, è pura violenza; 13 lupi avvelenati nel Parco d'Abruzzo, il WWF: Una strage continua. Strage di lupi in Abruzzo, le analisi dell’IZS confermano: 18 esemplari uccisi da esche avvelenate con pesticidi agricoliAbruzzo - Quello che era iniziato come un sospetto inquietante ha trovato conferma nelle analisi di laboratorio condotte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, rivelando che almeno ... terremarsicane.it Strage di lupi in Abruzzo, sale il bilancio e anche la tensioneDal comunicato del Parco nazionale d’Abruzzo alle denunce di ENPA, WWF e LAV fino alla replica dell’Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente e della Vita Rurale e ai commenti social: cosa st ... laquilablog.it A confermare la morte a causa di un veleno sono stati gli esami eseguiti nell'istituto zooprofilattico di Teramo Le prime analisi parlano chiaro: dietro questa strage ci sarebbero pesticidi. Una minaccia gravissima che non riguarda solo i lupi, ma tutta la fauna sel - facebook.com facebook Social vietati agli under 15, anche la Turchia approva una legge: “Fogne che corrompono le menti dei nostri figli”. Dopo Australia, Malesia e Indonesia, il via libera di Ankara. La legge arriva dopo una strage di 9 studenti e un insegnante a scuola a opera di un x.com