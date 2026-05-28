L’Ucraina ha utilizzato con successo droni madre in operazioni militari questa settimana, causando danni significativi alle forze russe. Tre città sono state colpite da attacchi con droni, con diverse esplosioni segnalate. Le autorità russe hanno riferito di danni a infrastrutture civili e militari, mentre le forze ucraine hanno confermato l’impiego di questa tecnologia nel recente aumento dell’attività bellica. La novità dei droni madre ha cambiato le dinamiche del conflitto.

I droni sono il fattore chiave del nuovo slancio dell'Ucraina registrato questo mese nella guerra che la vede opposta alla Russia. In particolare, la produzione massiccia, veloce e a costi ridotti di piattaforme innovative - a dimensioni inimmaginabili solo lo scorso anno - come i droni 'madre' FP-1 sganciano droni 'figli' equipaggiati di bombe che "aspettano seduti vicino a un aeroporto russo l'arrivo di un aereo per poi distruggerlo in fase di atterraggio". Solo pochi mesi dopo il crollo del morale degli ucraini, in seguito all'inverno al gelo e al buio appena trascorso, con la riduzione delle forniture militari degli Stati Uniti di Donald... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Ucraina ribalta la guerra con la micidiale trappola dei droni madre: ora trema il Cremlino

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