Ucraina-Russia il Cremlino | Questa è la nostra guerra la vinceremo

Il portavoce del governo russo ha dichiarato che il conflitto in corso con l'Ucraina è considerato una guerra del proprio paese e che si prevede di vincerla. Le sue parole sono state diffuse dall'agenzia di stampa Tass e arrivano a oltre quattro anni dall'inizio dell'invasione su larga scala. La dichiarazione riflette la posizione ufficiale delle autorità russe in merito alle operazioni militari in atto.

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