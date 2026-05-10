Ucraina-Russia il Cremlino | Questa è la nostra guerra la vinceremo
Il portavoce del governo russo ha dichiarato che il conflitto in corso con l'Ucraina è considerato una guerra del proprio paese e che si prevede di vincerla. Le sue parole sono state diffuse dall'agenzia di stampa Tass e arrivano a oltre quattro anni dall'inizio dell'invasione su larga scala. La dichiarazione riflette la posizione ufficiale delle autorità russe in merito alle operazioni militari in atto.
(Adnkronos) – "Questa è la nostra guerra. E la vinceremo". Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni rilanciate dall'agenzia russa Tass, passati più di quattro anni dall'avvio dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina. Le parole di Peskov arrivano dopo che ieri il leader russo, Vladimir Putin, ha detto di ritenere che "il conflitto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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