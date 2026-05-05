La guerra in Ucraina prosegue senza sosta, portando a un aumento delle misure di sicurezza intorno al presidente russo. Le autorità hanno rafforzato i protocolli di protezione presidenziale e le pratiche di sicurezza dei collaboratori più stretti. Questa escalation si verifica mentre si intensificano anche gli attacchi con droni contro obiettivi russi. La situazione crea un clima di tensione crescente all’interno degli ambienti più vicini a Putin.

La guerra in Ucraina continua e cresce l’incertezza dentro il Cremlino, nei protocolli della sicurezza presidenziale, nelle abitudini dei collaboratori più vicini a Vladimir Putin. Secondo una ricostruzione del Financial Times, la Russia avrebbe irrigidito in modo drastico le misure di protezione attorno al capo dello Stato, nel timore di attentati, colpi di mano o azioni condotte con droni. Secondo le ricostruzioni di FT, lo scenario è quello di un presidente sempre più isolato, concentrato quasi ossessivamente sulla guerra in Ucraina e protetto da un apparato di sicurezza che avrebbe alzato il livello di allerta negli ultimi mesi. Il servizio federale di protezione, l’Fso, incaricato della sicurezza delle più alte cariche russe, avrebbe infatti introdotto procedure più restrittive per chiunque debba avvicinare Putin.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Putin si blinda. Così la guerra (dei droni) arriva fino al Cremlino

Attacco a Putin: La Verità sul Drone contro la sua Residenza

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