Luciano Moggi smentisce l' aggressione del prete al funerale della moglie a Monticiano è successo ore prima

Notizia in breve

Luciano Moggi ha chiarito che l'aggressione a un prete avvenuta a Monticiano non si è verificata durante il funerale della moglie, ma alcune ore prima. La notizia di un episodio violento durante la cerimonia funebre era circolata nei giorni scorsi. Moggi ha precisato che l'aggressione si è verificata in un momento precedente, senza entrare nei dettagli dell’episodio. La vicenda resta oggetto di attenzione, ma lui ha confermato che l’incidente non ha coinvolto il funerale in corso.