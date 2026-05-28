Luciano Moggi smentisce l' aggressione del prete al funerale della moglie a Monticiano è successo ore prima
Luciano Moggi ha chiarito che l'aggressione a un prete avvenuta a Monticiano non si è verificata durante il funerale della moglie, ma alcune ore prima. La notizia di un episodio violento durante la cerimonia funebre era circolata nei giorni scorsi. Moggi ha precisato che l'aggressione si è verificata in un momento precedente, senza entrare nei dettagli dell’episodio. La vicenda resta oggetto di attenzione, ma lui ha confermato che l’incidente non ha coinvolto il funerale in corso.
Scene di furiosa violenza a Monticiano al funerale di Giovanna Regoli, moglie di Luciano Moggi, con tanto di aggressione al prete: è questo, in sintesi, il senso di numerosi articoli di cronaca apparsi nelle ultime ore. Raggiunto dalla stampa, tuttavia, l’ex dirigente sportivo ha aggiustato il tiro fornendo una differente versione dei fatti: “È una cosa falsissima. Ci tengo a precisarlo”. Violenza al funerale della moglie, Moggi precisa Prete picchiato mentre separava due litiganti Moggi, nessuna violenza durante il funerale della moglie Il bilancio della violenza Violenza al funerale della moglie, Moggi precisa ”Ho letto ‘paura’ ai funerali della moglie di Moggi ma è una cosa falsissima. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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