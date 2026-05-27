Un prete è stato aggredito a Monticiano prima del funerale della moglie di Luciano Moggi. Durante l’attacco, un carabiniere è rimasto ferito. La polizia sta indagando sulla vicenda.

È di tre feriti e un fermato il bilancio di un’aggressione avvenuta a Monticiano, vicino Siena, prima del funerale della moglie di Luciano Moggi. Un giovane ha aggredito il prete che avrebbe dovuto celebrare le esequie, nell’incredulità dei partecipanti. Feriti e portati all’ospedale anche un carabiniere e una terza persona, intervenuti per tentare di bloccare l’aggressore. Il giovane, già noto in paese per precedenti episodi, è stato fermato e portato in caserma. Aggressione prima del funerale della moglie di Luciano Moggi Prete aggredito a Monticiano Tre feriti, anche un carabiniere Le note di Comune e arcidiocesi Aggressione prima del funerale della moglie di Luciano Moggi Caos nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, a Monticiano, in provincia di Siena, ai funerali della moglie di Luciano Moggi, Giovanna Regoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prete aggredito prima del funerale della moglie di Luciano Moggi a Monticiano, ferito anche un carabiniere

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