Un uomo ha aggredito un parroco poco prima del funerale della moglie di una nota figura sportiva in un paese toscano. L’attacco è avvenuto davanti ai presenti, tra cui un carabiniere e un altro uomo che sono intervenuti per bloccare l’aggressore. Il sacerdote è stato colpito durante l’episodio, che ha causato scompiglio tra i partecipanti alla cerimonia. Non sono stati riportati dettagli sulle conseguenze fisiche dell’aggressione o sulle motivazioni dell’atto.

Il sacerdote colpito davanti ai presenti insieme a un carabiniere e a un altro uomo intervenuto per fermare l’aggressore. Le esequie di Giovanna Regoli celebrate da un altro parroco. Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi a Monticiano, in provincia di Siena, dove un giovane del posto ha aggredito il parroco che avrebbe dovuto celebrare il funerale di Giovanna Regoli, moglie dell’ex dirigente sportivo Luciano Moggi e madre del procuratore Alessandro Moggi. L’episodio è avvenuto poco prima delle esequie e ha provocato grande agitazione tra i presenti. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe inizialmente insultato don Paolo Casagrande, parroco di Monticiano, passando poi all’aggressione fisica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Aggredisce il parroco poco prima del funerale della moglie di Luciano Moggi: caos a Monticiano

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