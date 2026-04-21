Renato Biancardi in lacrime dopo il bacio tra Lucia e Raul al GF Vip | Sto male voglio andare via

Renato Biancardi si è trovato visibilmente scosso dopo aver appreso del bacio tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras nel corso del Grande Fratello Vip. L’uomo si è mostrato in lacrime e ha espresso il desiderio di andarsene, dopo aver assistito alla scena. Fino a poco prima, Biancardi aveva avuto un rapporto di vicinanza con Lucia, coinvolgendo anche un bacio tra loro due.

Renato Biancardi è entrato in crisi dopo aver saputo del bacio tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras, lui che fino a qualche settimana prima aveva a sua volta baciato la coinquilina. Il concorrente ha litigato duramente con Alessandra Mussolini perdendo la pazienza: "Sto male, voglio uscire, ho gli attacchi di panico".🔗 Leggi su Fanpage.it

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